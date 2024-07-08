Кабмин РФ оценил ситуацию с ценами на бензин

Кабмин заявил, что цены на бензин и дизель в сезон высокого спроса растут ниже инфляции
Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки для недопущения роста цен выше инфляции.
Об этом говорится в сообщении правительства по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"При этом было отмечено, что в сезон высокого спроса цены на бензин и дизель на заправках растут ниже инфляции", - отметили в кабмине.
Новак также поручил держать на контроле своевременные поставки топлива в регионы по железной дороге и проработать вопросы обеспечения нефтяных компаний парком цистерн.