Экономист назвал предполагаемый рост ВВП России в 2024 году

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в России по результатам 2024 года может составить 3,8%. С таким предположением выступил заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в интервью ТАСС.

© Газета.Ru

«Скорее всего, 3,8%», - сказал он агентству в кулуарах форума «Иннопром» на вопрос о том, насколько вырастет ВВП страны по итогам текущего года.



Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по11 июля.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в первом полугодии 2024 года прирост ВВП РФ составит 5%. Отмечается, что в предыдущем году рост данного показателя в первом полугодии равнялся 3,6%. Президент отметил, что данные по экономике начала года оказались выше прогнозов.

До этого Путин заявил, что валовой внутренний продукт РФ по итогам 2024 года может прибавить более 3%. Он подчеркнул, что экономика РФ укрепляется, несмотря на вызовы.