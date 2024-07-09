Россия возобновила вывоз угля в Китай через Северную Корею

За май-пррель 2024 года экспортеры России отгрузили 132 тысяч тонн угля в северокорейский порт Раджин, сообщает «Коммерсант».

Отгрузка осуществлялась через сухопутный пограничный переход Хасан-Раджин. Уголь предназначался для Китая. В последний раз о поставках российского угля в КНР по данному маршруту публиковали информацию по итогам первого квартала 2021 года. Тогда РФ отправила через северокорейский порт в Китай 15 тысяч тонн угля на 836,7 тысячи долларов.

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До этого Россия экспортировала уголь в КНДР по данному маршруту в 2011-2017 годах.