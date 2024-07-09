Россия передала Индии предложения по плавучим АЭС

В апреле Россия передала Индии собственные предложения по плавучим АЭС, заявили в «Росатоме».

«Новое направление — атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнёрам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации «Росатом» в области плавучих АЭС», — приводит заявление компании РИА Новости.



В декабре 2023 года Индия и Россия подписали несколько соглашений, касающихся будущих блоков АЭС «Куданкулам».

«Росатом» предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в области ядерной энергетики

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил мнение, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным 9 июля укрепят дружбу двух стран.