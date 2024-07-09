Назван крупнейший покупатель российской нефти

В прошлом году Россия экспортировала в Индию 90 млн тонн нефти, обеспечив 40% всей потребности страны, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Индия стала первым рынком сбыта российской нефти и является одним из ключевых партнеров Москвы в этой сфере, сообщил Новак в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Подсчитаны нефтегазовые доходы России за полгода

Он отметил, что в прошлом году объем поставок в Индию вырос в два раза по сравнению с 2022 годом, а в 2021 году Россия поставила Индии всего 5 млн тонн. «Если с 2021 годом сравнивать, то почти в 20 раз составил рост», – резюмировал он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия решили нарастить товарооборот до 100 млрд долларов.