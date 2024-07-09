Мишустин на "Иннопроме" призвал развивать промышленную кооперацию

Российская промышленность не только выстояла под санкциями, но и демонстрирует серьезный рост. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на главной стратегической сессии выставки "Иннопром-2024".

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По словам премьера, первостепенная задача России и других государств - промышленная кооперация. О том, с кем стране по пути в этих процессах, говорит выбор Объединенных Арабских Эмиратов в качестве партнера "Иннопрома", а выставку Михаил Мишустин осматривал вместе с коллегами из Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

"Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, и, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - заверил он.



При этом ключевой приоритет - укрепление связей с дружественными экономиками. Яркий пример - Союзное государство России и Беларуси. Взаимный оборот сторон обновил рекорд, в планах открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях.

Достижение технологической независимости - одна из главных задач и стран Евразийского экономического союза. В прошлом году, напомнил Мишустин, в организации договорились совместно финансировать новые проекты в приоритетных отраслях. "Мы уже приступили к отбору заявок, - рассказал глава правительства России. - На их выполнение направим примерно 1,8 миллиарда рублей для начала из бюджета союза".

В углублении международного сотрудничества Россия по праву играет одну из ключевых ролей как страна, успешно справляющаяся с беспрецедентными санкциями, заявил Михаил Мишустин.

"Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - отметил он.



В прошлом году обрабатывающий сектор вырос на 7,5% и прибавил еще около 9% в первые пять месяцев 2024 года. Положительный тренд отмечается практически по всем направлениям. Так, выпуск радиоэлектроники за январь - май 2024 года вырос практически на 40%.

Отдал Мишустин должное бизнесу, без участия которого такая динамика была бы невозможна. Инвестиции бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях увеличились за прошлый год почти на 20%, составив около четырех с половиной триллионов рублей.

Государство будет поддерживать желание вкладывать в Россию, заверил премьер-министр. Для этого задействован целый комплекс мер. За четыре года выделено 60 миллиардов рублей в форме единой субсидии на проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ. В текущем году будет направлено еще около 30 миллиардов.

Приоритет для России - укрепление связей с дружественными экономиками



Почти шесть миллиардов рублей правительство выделит, чтобы продолжать обратный инжиниринг. За два года по этой программе в специально созданных центрах инженерных разработок подготовлена конструкторская документация для нескольких сотен критически нужных комплектующих.

До 2030 года правительство России намерено направить на субсидирование процентных ставок по программе кластерной инвестиционной платформы еще не менее 200 миллиардов рублей, заявил Михаил Мишустин. Это, рассчитывает он, поможет обеспечить приток не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций в промышленность, поддержит производство критически важной химической и металлургической продукции, деталей и машин, фармацевтических субстанций, других необходимых компонентов и материалов.

Высоким спросом у бизнеса пользуется промышленная ипотека. За 2023 год выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 83 миллиардов рублей. Средства направлены на приобретение или строительство почти четырех миллионов квадратных метров производственных помещений. "Увеличим финансирование на реализацию этой программы еще на 90 миллиардов рублей в течение шести лет, что позволит дополнительно ввести порядка 10 миллионов квадратных метров", - сказал премьер-министр.

Перед страной стоит задача достижения технологического лидерства, насыщения отраслей экономики современными технологиями и инновациями. Это предполагает вхождение за шесть лет в первую десятку стран по объему научных исследований, увеличение не менее чем в два раза частных инвестиций в разработки, а также рост валовой добавленной стоимости и индекса производства в обрабатывающем секторе не менее чем на 40%, напомнил глава кабинета министров.

"Такая важная и комплексная работа потребует более четкой координации усилий государства и бизнеса, расширения кооперационных цепочек внутри страны, углубления взаимодействия с нашими надежными партнерами", - заявил он.



Большие планы у страны по возрождению станкоинструментальной отрасли, будут создаваться центры развития промышленной робототехники. Министерство промышленности и торговли России представило на выставке, в частности, линию обработки деталей с роботами российских производителей.

"Очень важно, что мы фактически вернулись сегодня в большую промышленность, производящую, в том числе, автоматизированные роботы, - похвалил премьер. - Есть уже семь компаний: это челябинские коллеги, пермские коллеги, Казань и Москва, а также двигатели, которые делают в Магнитогорске". Все необходимые для этого меры правительство сейчас собирает в шести новых национальных проектах: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Развитие космической деятельности", "Новые технологии сбережения здоровья", "Новые атомные и энергетические технологии" и "Транспортная мобильность". Они будут представлены до 1 сентября на Совет при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.