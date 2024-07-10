Медведева возмутили зарплаты курьеров

Медведев: инженеры не должны получать меньше курьеров
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал перекосом ситуацию на рынке труда, при которой инженер может зарабатывать меньше курьера. Об этом сообщает ТАСС.
Российские зарплаты Медведев прокомментировал на совещании о совершенствовании трудового законодательства. Он подчеркнул, что рынок труда требует все больше работников, выполняющих «служебные» функции.
«Промелькнула [фраза], что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно», - заявил Медведев.
Участники совещания отметили, что перекос в доходах бывает связан не с размером зарплат, а с разницей в налоговой нагрузке при разных видах трудоустройства. Медведев подчеркнул, что реальное производство все еще необходимо, а «курьеров с улицы» на заводы отправить нельзя.
«Если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот, для нас это может создать когда-нибудь настоящие проблемы», - сказал он.
В марте 2024 года РИА Новости сообщило, что зарплаты курьеров в России достигли рекордного показателя в 112 500 рублей. Опрошенные агентством компании объяснили, что профессия курьера остается одной из самых дефицитных в стране, поэтому зарплатные предложения растут.