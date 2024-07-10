В Госдуме ответили на сомнения в официальном курсе рубля

Большой разницы между биржевым и межбанковским курсом нет, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о сомнениях экономистов относительно официального курса рубля.

«Я убежден в том, что у нас курс регулировался искусственно и не зависел от биржи, за исключением того времени, когда был введен первый пакет санкций и у нас отменили платежные системы Mastercard и Visa. Тогда действительно произошло что-то невероятное. А сейчас я думаю, что и биржевой курс был регулируемый», — предположил Арефьев.



По мнению депутата, сегодня Центробанк берет среднее арифметическое курсов валют в российских банках.

«Я не знаю, насколько первый курс был биржевой, но я думаю, что если в банках сегодня покупают валюту, и она соответствует той цене, которая опубликована как курс, я не вижу в этом ничего страшного. Другое дело, что те, кто работают с этой валютой, может быть, видят какое-то несоответствие этого межбанковского курса. Но, по крайней мере, я большой разницы пока не заметил», — заключил он.



Ранее два собеседника «Ведомостей», близких к биржевой инфраструктуре, рассказали, что вопросов к самому способу внебиржевого формирования курсов, на который Центробанк перешел после введения санкций в отношении Мосбиржи, становится все больше. Экономист Андрей Бархота отметил, что импортеры не доверяют такому способу.