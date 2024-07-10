Регионы зачистят от мелких энергокомпаний

Регионы окончательно избавят от засилья мелких энергетических компаний и создадут вместо них институт системообразующих территориальных сетевых организаций — единых центров ответственности, которые будут обслуживать электрические сети и объекты энергетической инфраструктуры, ремонтировать их и модернизировать. Соответствующий закон, вносящий поправки в федеральный закон «Об энергетике», одобрил Совет Федерации 10 июля. Что изменится для конечных потребителей — рассказывает «Парламентская газета».

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Укрупнить и улучшить

Разговоры о том, чтобы установить в регионах институт системообразующих территориальных сетевых организаций (ТСО), ведутся уже как минимум четыре года. Главная цель — повысить надежность энергоснабжения, усилить контроль за электросетевым комплексом и свести к минимуму количество аварий и нештатных ситуаций. Сегодня сделать это затруднительно, потому что, согласно данным Минэнерго, огромную долю рынка электроэнергии занимают мелкие и средние ТСО — всего их количество в стране оценивается в 1,3 тысячи. При этом у многих ТСО нет аварийных запасов, нет ресурсов для проведения оперативного ремонта, не говоря уже о реконструкции и модернизации, а сами сети давно и безнадежно изношены.

«Принятое на начальном этапе реформы электроэнергетики решение о приватизации электросетей было ошибкой, — комментировал эту проблему еще в апреле прошлого года на одном из заседаний думского комитета по энергетике его председатель Павел Завальный. — Передача электроэнергии относится к естественно-монопольным видам деятельности, и раздробление объектов электросетевого комплекса, растаскивание ответственности по множеству небольших компаний пагубно сказывается на надежности».



Решением должна стать комплексная программа консолидации электросетевого рынка. Она, собственно, уже идет: на первом этапе для ТСО ввели строгие критерии по количеству персонала и ресурсов, наличию оборудования, способности оперативно отремонтировать поврежденные сети и так далее. Это уже позволило сократить их количество с трех тысяч более чем вдвое. В 2022 эту работу продолжили: правительство утвердило дополнительные условия по протяженности линий электропередачи и мощности центров питания. Финальным же этапом консолидации как раз и должно стать появление в регионах системообразующих ТСО, полностью укомплектованных специалистами и оборудованием. Для этого был подготовлен соответствующий законопроект, вносящий поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике».

Договоренности уже подготовлены

Как сообщил в ходе обсуждения закона о системообразующих ТСО председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов во время пленарного заседания 10 июля, появление единых центров энергоснабжения позволит решить сразу несколько важных проблем.

«Системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО) будет представлять собой единый центр ответственности за электроснабжение, — подчеркнул сенатор. — За такой организацией закрепляются обязанности по эксплуатации бесхозных сетей, ликвидация аварий — причем не только на свои сетях, но и на сетях других собственников. Кроме того, СТСО наделяются исключительным правом на оказание услуг по передаче электроэнергии потребителям. Также им предоставляется преимущественное право выкупа объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых с ними заключен договор о порядке использования таких объектов. Предусматривается передача из региональных и муниципальных сетей в безвозмездное владение и пользование СТСО и ТСО в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации».



По словам Андрея Кутепова, статус системообразующей получит крупнейшая территориальная организация. Во всех регионах они уже определены, подготовлены все необходимые обоснования и документы. Осталось только дождаться принятия соответствующего закона.