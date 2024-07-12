Правительство ФРГ обвинили в преуменьшении проблемы банкротств в стране

Правительство Германии преуменьшает реальные масштабы проблемы роста числа банкротств в стране, пишет газета Berliner Zeitung.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что ситуация с банкротствами в ФРГ намного серьезнее, чем говорит Министерство экономики. По прогнозам аналитиков, пик еще не пройден и стране только предстоит столкнуться с последствиями кризиса последних двух лет. Между тем в ведомстве ожидают замедления прироста банкротств.

Причина роста числа несостоятельных компаний в Германии кроется в структурных проблемах экономики и непоследовательности политики Берлина, рассуждает эксперт в сфере неплатежеспособности Института германской экономики в Кельне Клаус-Хайнер Рель. Так, форсированный переход к климатической нейтральности привел к дестабилизации цен и оттоку капитала из страны.

По данным немецкого кредитного агентства Creditreform, число банкротств в Германии по итогам января — июня достигло рекордных за десять лет 11 тыс. случаев.