ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций

Центробанк России заявил, что принял решение расширить до шести пунктов список признаков мошеннических операций. Финансовые учреждения России должны ориентироваться на них для предотвращения нанесения вреда россиянам.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора России.

«Приказ Банка России с обновлёнными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года», — отмечается в сообщении.



Подчёркивается, что в этот же день вступит в силу закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям, где были выявлены данные признаки мошенничества.

Отмечается, что, например, банки обязаны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем финансовых учреждений, совершались мошеннические операции. Ещё один критерий предусматривает остановку перечисления средств, если имеются данные о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя денег.