Доходы России от продажи нефти упали

Доходы России от экспорта нефти за месяц снизились на $190 млн, с майских $11,02 млрд до $10,97 млрд в июне. Об этом говорится говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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Поступления в российский бюджет от продажи нефтепродуктов за период сократились с $5,84 до $5,7 млрд.

В МЭА также отметили, что Россия в июне сократила объемы экспорта энергоносителей, в том числе своим основным покупателям: Китаю, Индии, Турции и Ближнему Востоку. Так, продажи российской нефти за месяц упали с 5 до 4,9 млн баррелей в сутки (б/с), нефтепродуктов — с 2,8 до 2,6 млн б/с. При этом экспорт топлива в «неизвестном направлении» вырос на 0,9 б/с, до 1,3 млн б/с.

В мае РФ была лидером по поставкам нефти в Китай и Индию. Доля России в китайском и индийском импорте составила 19% и 41% соответственно. Нефтегазовые доходы РФ за первое полугодие выросли на 68,5%, до 5,7 трлн рублей.