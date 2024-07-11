В Госдуме отреагировали на избавление Казахстана от российских ценных бумаг

Требование Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане к местным брокерам о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой стране, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

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Он объяснил, что после вывода активов образовавшиеся пустоты нужно будет чем-то замещать.

«Конечно, для нас это все неприятно. У России с Казахстаном больше экономические связи, и, если выводить оттуда ценные бумаги, то куда-то их надо будет вкладывать. А, если не вывести, то они окажутся просто заморожены, как наши золотовалютные резервы. И виноват в этом не Казахстан, а санкции», — объяснил Арефьев.



По его словам, требование о выводе российских ценных бумаг чревато и трудностями для вкладчиков в экономику Казахстана.

Названы последствия требования Казахстана о выводе российских ценных бумаг

«Экономика Казахстана пострадает. Если выводить активы, значит, чем-то придется эти пустоты замещать. Так что тут удар не только по России, но и по самому Казахстану», — считает депутат.



Напомним, в Центральном депозитарии насчитывается около 140 ценных бумаг с префиксом RU, учет которых ведется в НРД. В них входят облигации государственного долга, корпоративные облигации и акции. Оценку совокупной стоимости бумаг структура не приводит. Сроком вывода активов назвали 10 августа.