Азербайджан заявил о желании стать полноправным участником БРИКС

Азербайджан желает стать полноправным участником БРИКС. Об этом заявила председатель парламента республики Сахиба Гафарова. NSN.FM

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. Баку уже объявил о желании присоединиться к БРИКС», — сказала спикер. Говорит Москва

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС стран. Она также допустила, что в дальнейшем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ. Lenta.ru