Названы главные страхи мировых центробанков

Руководители центральных банков стали все больше беспокоиться о безопасности своих валютных активов, особенно после того, как замороженные средства российского ЦБ было решено использовать для помощи Украине. Это следует из ежегодного опроса UBS среди управляющих госрезервами, в котором приняли участие 40 мировых центробанков, сообщает Bloomberg.

По данным опроса, треть центробанков считают так называемую «милитаризацию» валютных резервов (то есть использование суверенных активов в качестве инструмента давления или санкций в геополитических конфликтах — прим. FM) одним из основных рисков. В прошлом году так считали вдвое меньше респондентов. Наибольшую озабоченность у 87% управляющих вызывает дальнейшая эскалации напряженности между Россией и Украиной, Китаем и США, а также ситуации на Ближнем Востоке. Половина управляющих считает, что российско-украинский конфликт продлится до 2026 года или дольше.

«Опасение состоит в том, что активы центральных банков могут быть санкционированы, конфискованы или использованы, если конфликты обострятся. План, изложенный ранее в этом году, по использованию прибыли от замороженных валютных активов России для восстановления Украины создал опасный прецедент, который рискует подорвать статус валютных резервов как самого ликвидного и безопасного средства накопления богатства для страны», — говорится в материале агентства.



По словам главы глобальных суверенных рынков в UBS Asset Management Массимилиано Кастелли, события вокруг замороженных активов российского центробанка “еще больше увеличивают риск того, что валютные резервы перестанут рассматриваться как безопасное убежище для центральных банков». Он добавил, что благодаря текущим геополитическим тенденциям «золото может вновь обрести актуальность» (цитата по Bloomberg).

Геополитическая неопределенность также может стимулировать уход от активов, номинированных в долларах, показал опрос. Средняя доля долларовых активов среди опрошенных центральных банков составила 55%, практически не изменившись по сравнению с 56% год назад (в 2021 году она составляла 67%). Между тем, четверть респондентов заявили, что увеличили вложения в евро, а 8% добавили в свои портфели активы, номинированные в йенах.

«Существует мнение, что доллар пострадает от “военизации” валютных резервов по геополитическим причинам», — сказал Кастелли, добавив, что усиление санкций США против таких стран, как Россия, побуждает их использовать в расчетах другие валюты.



Также опрос показал, что у мировых ЦБ снизился спрос на активы, номинированные в юанях, в том числе из-за опасений по поводу замедления китайской экономики. Доля респондентов, заявивших, что они инвестировали или рассматривают возможность инвестирования в юань, снизилась до 70% с 72% год назад, что является самым низким показателем с 2017 года.

Кроме того, опрос показал, что серьезную обеспокоенность у мировых ЦБ вызывает политическая фрагментация и раздутые государственные бюджеты. Так, доля участников, назвавших высокий уровень госдолга основным риском для мировой экономики, более чем удвоилась по сравнению с годом ранее, составив 37%.

Часть вопросов USB касалась экономики США и влияния на нее президентских выборов. Три четверти респондентов заявили, что страна, вероятно, будет иметь более высокий уровень государственного дефицита при Дональде Трампе, чем при Джо Байдене или другом представителе Демократической партии. Опрос также показал, что 83% считают, что президентство Трампа будет более инфляционным из-за его обещаний снизить налоги и ввести высокие тарифы на импорт из Китая. Это окажет дополнительное давление на бюджетный дефицит США, который, вероятно, достигнет $1,9 трлн в 2024 году, что составляет около 7% ВВП, указало издание Financial Times.

После начала военных действий РФ в Украине Евросоюз и G7 заблокировали около $280 млрд (260 млрд евро) активов Банка России, среди которых были как денежные средства, так и ценные бумаги. Минфин России оценивал замороженные активы в $300 млрд. Союзники Украины активно обсуждали судьбу этих средств, и с подачи США и Великобритании рассматривали варианты как их полной конфискации, так и использования только доходов от реинвестирования средств российского ЦБ. Спустя более года обсуждений страны «Большой семерки» приняли решение не трогать сами замороженные активы, но сделать доход от их использования обеспечением по кредиту для Украины. Согласно последним договоренностям, достигнутым на июньском саммите G7 в Италии, кредит будет выделен Украине до конца года и составит $50 млрд. Его точные параметры в настоящее время обсуждаются.