Названа причина отмены поставок белорусского вина в Россию

Руководство Минского винодельческого завода приняло решение о прекращении поставок своей продукции покупателям в России из-за высокого уровня таможенных пошлин, пишет РБК. В МЗВВ добавили, что белорусские вина доставляли в РФ в незначительных объемах в рамках тестового режима, а основной объем продукции реализуется на внутреннем рынке республики.

Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию, — говорится в заявлении.



В компании также отреагировали на претензии некоторых российских виноделов, считающих, что продукция МЗВВ в принципе не может называться вином. Там заявили, что завод закупает виноматериалы из винодельческих регионов и стран, а данный процесс, как и транспортировка и разлив уже на территории страны-покупателя, является общемировой практикой. Подчеркивается, что при производстве соблюдается все положения технического регламента и нормативных актов.

Перечислены последствия ухода белорусских вин из России

Ранее председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов раскритиковал белорусские вина и заявил, что экспорт белорусских вин в Россию будет не чем иным, как восстановлением канала сбыта на отечественном рынке «шмурдяка». Он напомнил, что отечественным производителем запрещено называть вином продукцию, произведенную из балка.