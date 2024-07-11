Эксперт объяснил желание Индии заключить новую нефтяную сделку с РФ

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил планы индийских властей заключить новую сделку с Россией по импорту нефти и оценил перспективы достижения соответствующего соглашения.

Согласно информации Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с Россией о заключении долгосрочной сделки по импорту нефти. По словам источника агентства, сторонам переговоров еще предстоит окончательно согласовать условия сделки, в том числе валюту оплаты импорта. Отмечалось, что позже присоединиться к этим переговорам могут частные индийские нефтеперерабатывающие компании.

Заинтересованность Индии и обсуждение ею сделки во время недавнего визита премьер-министра страны Нарендра Моди в Москву показывают, что скидка на российскую нефть начала снижаться до критических показателей. И теперь страна озаботилась данным вопросом уже на государственном уровне. Раньше в Нью-Дели не предлагали Москве долгосрочных контрактов, поскольку там всех все устраивало, так как санкционное давление на российскую нефть и ее «токсичность» позволяло индийским компаниям выторговывать себе довольно большой дисконт. С начала года и где-то до мая размер скидки завис на определенном уровне, но недавно появилась информация о том, что скидка начала снижаться. И если, например, сравнивать цены на сорт Brent и цены на российский сорт Urals при отгрузке в танкер в российском порту, то мы увидим, что скидка на долгое время зависла на уровне около 14 долларов за баррель. Сейчас же она снижается до 12 долларов за баррель, а в дальнейшем, видимо, станет еще меньше. При этом в основном здесь речь идет о стоимости перевозки, а в портах отгрузки скидка уже практически нивелирована. Сейчас разница в цене на Brent и на Urals практически такая же, какой она была до 2022 года. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Власти Индии хотят вернуться к прежним показателям по размеру скидки на российскую нефть, считает эксперт.

«Поэтому они и принялись договариваться о подписании долгосрочного контракта с фиксацией определенного уровня скидки», - отметил он.



Пойдет ли Россия на предоставление нового дисконта Индии – это «большой вопрос», добавил эксперт.

«Мы и так продаем нашу нефть, никаких проблем с ее реализацией нет. Поэтому Россия может согласиться на заключение нового соглашения, если оно будет комплексным, если, например, в обмен на предоставление дисконта произойдет продажа долей в индийских НПЗ российским компаниям или же будет вестись строительство новых НПЗ в Индии. Полагаю, Россия пойдет на заключение нового соглашения, если в нем будет что-то еще, помимо нефти. При этом условии шансы на заключение договоренностей увеличатся», - заявил Юшков.



Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в настоящее время вопрос о валюте для расчетов с Индией не является ключевым.

«Никой связанной с этим вопросом катастрофы сейчас не происходит. Мы видели, что когда значительные объемы российской нефти только начали идти в Индию, то встал вопрос о расчетах, ведь долларами и евро рассчитываться было нельзя - нужно было использовать какую-то национальную валюту. Естественно, Индия была заинтересована в том, чтобы предложить свою валюту. Это было менее удобно для России, поскольку у нас был небольшой оборот другими товарами. Компаниям-экспортерам было сложно продать рупии, поскольку спрос на них в России был невелик. Но сейчас оборот иными товарами между Индией и РФ увеличивается, и есть, куда направить эти рупии. Кроме того, существенная доля продаж российской нефти сейчас идет в юанях, а конвертировать юани гораздо легче, чем рупии, ведь у нас очень большой товарооборот с Китаем. Компании-экспортеры свободно продают эту валюту на российском рынке, поскольку на нее есть спрос. Так что сейчас какой-то острой проблемы с зависшими рупиями уже нет, однако пути для совершенствования системы все равно остаются, и они могут стать элементом новой комплексной сделки», - заключил специалист.



Газета Indian Express со ссылкой на официальные торговые данные республики с апреля 2022 года по май 2024 года ранее сообщила, что индийские нефтеперерабатывающие компании, увеличив закупки российской нефти, смогли сэкономить за последние более чем два года не менее 10,5 млрд долларов.