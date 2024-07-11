Грузия экспортировала в Россию 75% своего вина

Национальное агентство статистики страны Geostat поделилось данными с 1 января по 30 июня этого года.

Всего поставлены 54 млн литров общей стоимостью 156 млн 709 тысяч долларов, в Россию — 41 млн литров на 111 млн 122 тысячи долларов.

На втором месте по поставкам расположилась Польша (более 3 тыс. литров), на третьем — Украина (2,2 тыс. литров). Казахстан занял четвёртую строчку, Белоруссия —пятую.

Грузинские виноделы и эксперты связывают значительный отрыв России с санкциями и логистическими трудностями, возникшими при импорте в РФ вин из Европы.