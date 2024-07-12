США, Канада и Финляндия заключили «Ледяной пакт»

Канада, США и Финляндия на саммите НАТО в Вашингтоне заявили, что заключили «Ледовый пакт» (Ice Pact), пишет The Guardian. Три страны решили построить в ближайшие годы до 90 ледоколов, чтобы противостоять влиянию России и Китая в регионе.

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Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, партнеры хотят сделать полярные и арктические территории «мирными и процветающими». Поэтому в ближайшие полгода будет разработан совместный план сотрудничества, чтобы построить критически важные суда для союзников и партнеров. В рамках программы сотрудничества Канада построит два судна в Ванкувере и флот из шести ледоколов на верфях в Квебеке.

Что произойдет, если Арктика и Антарктика растают

На фоне быстро меняющегося климата в Арктике Россия и Китай выразили заинтересованность в новых полярных маршрутах как в торговых, так и в военных целях, пишет издание. Москва и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве в Арктике. Сейчас Россия обладает крупнейшим арктическим флотом из 40 кораблей, значительно превосходят и США, и Канаду. Это вызвало настороженность со стороны стран НАТО.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» планируется построить к 2030 году. В настоящий момент работы над кораблем ведутся в дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда».