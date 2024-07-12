Турция выразила надежду на возобновление зерновой сделки

Турция надеется на возобновление зерновой сделки, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО.

По словам Эрдогана, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер подчеркнул, что его страна будет следить за процессом и надеется, что усилия России и Украины будут объединены. Это, в свою очередь, может привести к возобновлению сделки, передает ТАСС.

Эрдоган выразил надежду, что завершение этого процесса состоится в Стамбуле, во дворце Долмабахче. Он также добавил, что Турция стремится создать зерновой коридор для поставок сельскохозяйственной продукции через свою территорию в страны Африки и другие регионы, которые сталкиваются с проблемами продовольственной безопасности.

Напомним, до этого Эрдоган заявил о готовности Турции стать постоянным членом ШОС.