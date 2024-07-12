В России могут вернуть запрет на экспорт бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа в условиях роста биржевой стоимости топлива до рекордных значений за 2024 год. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По их словам, подобное предложение было высказано в рамках заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака, который поддержал инициативу.

ФАС допустила увеличение норматива продаж топлива на срочном рынке выше 1%

Источник издания в отрасли подчеркивает, что нефтекомпаниям в июле не удается существенно нарастить выпуск бензина, а также удовлетворить повышающийся спрос на топливо.

До этого Новак заявил, что правительство РФ не планирует отказываться от инструмента запрета экспорта бензина.

В мае 2024 года кабмин отменил временный запрет на продажу российского бензина за рубеж. Экспорт возобновился до конца июня. Такое решение было принято правительством из-за насыщения внутреннего рынка топлива, а также опасений затоваривания НПЗ.

Ранее эксперт назвал положительные стороны снятия запрета на экспорт.