ФАС выступила за запрет экспорта бензина с 1 августа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за сохранение запрета экспорта бензина в августе.

Очередное временное продление разрешения на вывоз бензина не обсуждается, сообщили ТАСС в службе.

"ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", - сообщила служба.



В ФАС подчеркнули, что ограничение экспорта топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива.

"ФАС России продолжит следить за ситуацией на топливном рынке во всех регионах страны. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры реагирования", - сказали в пресс-службе ФАС.



Правительство РФ приняло решение продлить временное снятие запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 31 июля 2024 года. Глава Минэнерго Сергей Цивилев говорил, что решение принято из-за того, что рынок топлива в настоящее время насыщен предложением.

Кабмин с 1 марта по 31 августа 2024 года ввел временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.