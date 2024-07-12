Названы последствия остановки торгов долларами и евро

Остановка торгов долларами и евро на Мосбирже, связанная с блокирующими санкциями Минфина США, все еще влияет на российский рынок, ее последствия проявились не полностью. О сложностях адаптации к новым условиям рассказывает РБК.

Эксперты отмечают, что участники рынка беспокоятся о манипуляции курсом валют, они не могут понять, где именно торгуются доллары и евро на межбанковском рынки. Внебиржевые торги пока не стали эффективным инструментом, что подтверждается неадекватными ценовыми движениями по внутренним курсам.

Аналитик «Финама» Александр Потавин объяснил, что иногда на межбанке доллар мог падать, а официальный курс Центробанка не менялся. По наличному доллару разница между продажей и покупкой доходила до 10-20 рублей, когда ранее она была в районе 40-50 копеек. В определении курса валют ряда развивающихся стран и вовсе «получилась полная анархия».

Экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко рассказал, что прекращение биржевых торгов недружественными валютами сделало обращение с ними дороже в первую очередь для юридических лиц. В случае с импортерами сложности с доступам к валюте увеличили сроки проведения платежей и комиссии за них, а все это бьет по стоимости и объемам импорта.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напомнил, что по-прежнему на рынок давит неопределенность с торгами другими валютами, в первую очередь с юанем, объем торгами которого снизился. Угроза вторичных санкций не позволяет с уверенностью утверждать, что после 13 августа (срок до которого действует лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей) они сохранятся.

Подтверждая это мнение, Потавин напомнил, что на Мосбирже уже возникают проблемы с турецкой лирой, ряд крупных брокеров остановили операции с ней.