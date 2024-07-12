В Госдуме призвали БРИКС создать собственный аналог МВФ

Странам БРИКС необходимо создавать собственный аналог Международного валютного фонда (МВФ) для обеспечения суверенитета организации.

Об этом заявил в ходе X Парламентского форума БРИКС вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду").

"Нам нужно создавать собственный аналог Международного валютного фонда. Назовите как угодно. Международный валютный фонд-2 или иначе, но главное, по сути, это свой собственный институт, набор институтов новой финансовой системы. В этом случае мы обеспечим настоящий суверенитет нашей организации и тех стран, которые планируют рассмотреть свое сотрудничество с нами", - пояснил парламентарий.



Х Парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Россия с 1 января приняла эстафету председательства в объединении, оно в настоящее время включает 10 государств. С момента основания в 2006 году группа БРИКС прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов объединения - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.