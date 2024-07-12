Цены на клубнику в Москве за неделю снизились на 8%

Клубника в Москве за первую неделю июля подешевела на 8%, до 901,1 рубля за кг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова. Оптовые цены на ягоду за период с 1 по 7 июля упали на 8,3%, до 237,5 рублей за кг. За последний месяц клубника в рознице подорожала на 20,3%, в опте — на 17%. Пятая часть российского рынка клубники приходится на импорт. Главным поставщиком этой ягоды в РФ является Турция. В последние годы также выросли поставки клубники из Азербайджана, Сербии, Молдавии, Китая и Египта. На днях стало известно, какие продукты в России подорожали сильнее всего за последний год. В список вошли виноград, бананы и яблоки. Цены на эти товары за 12 месяцев взлетели на 25–32%. До этого россияне оценили важность чека при покупке товаров.

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