В Кремле отреагировали на требования Казахстана вывести российские активы

Кремль не владеет деталями по информации о том, что Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал выводить российские ценные бумаги, будет сверяться с экономическими ведомствами РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее казахстанский депозитарий подтвердил информацию СМИ о том, что призвал клиентов направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания после введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).

"Нет, честно говоря, мы не владеем деталями. Конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.



Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе казахстанского депозитария, срок вывода ценных бумаг РФ указан до 10 августа. По данным организации, в письме, которое было отправлено отдельным клиентам, заранее сообщается о возможных ограничениях и сложностях после указанной даты.