Стало известно количество признанных банкротами в 2024 году жителей России

В первом полугодии суды признали банкротами 191,5 тыс. граждан России, что на 17,6% больше показателей аналогичного периода в 2023 году. Такие данные со ссылкой Федресурс приводит газета «Известия».

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При этом, по оценкам издания, темпы роста несостоятельности среди физлиц замедлились. За аналогичный период прошлого года банкротств было на 34,3% больше, чем в 2022 году. А в январе – июне 2021 года был зафиксирован рекордный прирост на 106% по сравнению с 2020-м.

В этом году по количеству граждан-банкротов лидируют Краснодарский край и Московская область. И большую часть процедур банкротства (96,7%) инициируют сами физические лица. При этом растет число россиян, допущенных к внесудебной процедуре банкротства - 25,3 тыс. человек за первое полугодие текущего года, что почти в пять раз больше, чем за такое же время в 2023 году.

«Из них более половины дел приходятся на пенсионеров. В целом за весь период работы механизма внесудебного банкротства (с сентября 2020 года) процедуру прошли 54,8 тыс. россиян с общей суммой долга 24 млрд рублей. Более 29 тыс. гражданам списаны обязательства на сумму 11 млрд», - говорится в статье.



Опрошенные изданием крупные бюро кредитных историй и банки отметили, что росту динамики несостоятельности клиентов-физлиц способствует расширение критериев упрощенного банкротства, однако стоит ожидать того, что в течение 2025–2026 годов этот показатель выйдет на плато.

При этом начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов подчеркнул, что не видит рисков для бизнеса и куда больший негативный эффект оказывает деятельность так называемых раздолжнителей, которые вводят в заблуждение как клиентов, так и кредиторов.

«По нашим оценкам, сейчас около 8 млн россиян испытывают сложности с обслуживанием кредитных обязательств. Доля признанных банкротов в этом сегменте в первом полугодии 2024 года выросла до 15%», - констатировал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.



В свою очередь основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заметил, что количества внесудебных дел пока мало, и говорить о влиянии на экономическую ситуацию еще рано. Однако, инициируя банкротство, стоит учесть, что оно будет упоминаться в кредитной истории, а это может негативно сказаться как на взаимоотношениях с финансовыми институтами, так и создать проблемы в карьере.

Ранее в России был принят закон о значительном увеличении размера минимального долга для начала процедуры банкротства юридических лиц. Сумма повысилась с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей. Эксперты одобрили инициативу, однако увеличение порогов оценили по-разному. По мнению некоторых из них, для банкротства юрлиц и новый порог невысок, но есть риск негативных последствий для кредиторов из числа малого бизнеса.