Назван налог на прибыль организаций в России с 2025 года

Налог на прибыль организаций в России с 2025 года повысится с 20% до 25%. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных документах, повышение общей налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 25% связано с необходимостью обеспечения справедливой налоговой нагрузки в условиях санкционного давления на экономику страны.

Только от увеличения ставки по налогу на прибыль в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит около 1,6 трлн рублей. Всего за 2025-2027 годы дополнительные поступления составят около 5 трлн рублей.

Стимулирование инвестиций

Законом установлен федеральный инвестиционный налоговый вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на капитальные расходы, произведенные в рамках включенных в соответствующий перечень инвестиционных проектов.

Для создания дополнительных стимулов развития инновационной деятельности предусмотрено увеличение в рамках налога на прибыль организаций повышающих коэффициентов в отношении расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).

При этом не вправе применять федеральный инвестиционный налоговый вычет следующие категории налогоплательщиков: иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ, организации, признаваемые налогоплательщиками - участниками соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и организации, осуществляющие производство подакцизных товаров (за рядом исключений).

Дробление бизнеса

Одновременно законом введено понятие дробления бизнеса. Предпринимателям, добровольно отказавшимся от него, предложат налоговую амнистию за 2022-2024 годы.

"Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую", будет предусмотрена амнистия, которая создаст условия для выхода из тени", - говорится в сопроводительных материалах.



Льготы малым технологическим компаниям

Кроме того, для малых технологических компаний предусмотрены налоговые стимулы. В частности, регионам предоставлено право в 2025-2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. Также снимаются ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.

Помимо этого, установлена возможность применения к расходам на право пользования отечественным программным обеспечением повышенного коэффициента 2, что позволит компаниям уменьшать сумму налога на прибыль.