Путин подписал закон об индексации акцизов на алкоголь
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации ставок акцизов на алкогольную продукцию на ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно тексту закона, в 2025 году акциз на этиловый спирт составит 673 рубля за литр, в 2026 году — 700 рублей, а в 2027 году — 728 рублей за литр. На виноградное сусло и виноматериалы он составит в 2025 году 38 рублей за литр, в 2026 году — 40 рублей, а в 2027 году — 42 рубля.
Акциз на игристые вина, в том числе российское шампанское, за три года вырастет со 125 до 135 рублей за литр, а на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно — с 27 до 29 рублей за литр.
Отмечается, что данные налоги индексируются на уровне инфляции.