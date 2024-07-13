Китай пообещал симметричный ответ на ограничения США

Пекин готов симметрично ответить на вводимые властями США санкции, если Вашингтон не изменит свой курс, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства Китая в США Лю Пэнъюйя.

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Так он отреагировал на визовые ограничения, введенные американской администрацией в отношении некоторых китайских чиновников под предлогом защиты прав человека. По словам дипломата, объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений».

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Пэнъюй указал, что КНР решительно отвергает и категорически осуждает их. Вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются «внутренними делами Китая, и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них», указал представитель внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь также отметил, что Пекин призывает Вашингтон прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. В противном случае Китай «не дрогнет и ответит симметрично». В посольстве заострили внимание на «социальную стабильность и экономическое развитие» СУАР, где «люди всех этнических групп <...> наслаждаются свободой вероисповедания», а «культура и языки этнических меньшинств, в том числе уйгуров, защищаются и передаются» по наследству.

Также дипломат указал на «экономическое развитие, социальную гармонию и стабильность» в Тибете.

Что касается Гонконга, то он подчеркнул, что после принятия закона о национальной безопасности там удалось восстановить социальную стабильность и обеспечить защиту печати и свободу слова.