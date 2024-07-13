Антироссийские санкции могут привести к дедолларизации

Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты, следует из анализа издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен.

По ее данным, исключительные меры Запада против России привели в замешательство крупные страны-держатели резервов, передает РИА «Новости».

Йеллен отметила, что Глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, однако его большая часть уже не желает работать с ним.

Министр добавила, что причиной этого явления стала проводимая БРИКС политика по ослаблению американской валюты.

Как заметил автор статьи, решение команды главы Белого дома Джо Байдена заморозить часть российских валютных резервов стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов.