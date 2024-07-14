Рост биткоина связан с покушением на Дональда Трампа и его новым геройским образом в СМИ и соцсетях. Букмекеры считают, что шансы Трампа на президентство резко выросли, пишет Bloomberg.

«Биткоин достиг уровня в 60 000 долларов, поскольку стрельба в Трампа повышает шансы на его переизбрание», — материал с таким заголовком публикует агентство.



По данным рынка онлайн-прогнозирования PredictIt, шансы Трампа снова стать президентом возросли после покушения.

Отмечается, что сейчас в соцсетях и на телевидении США царят «образы непокоренного Трампа с поднятым над головой кулаком, окровавленным правым ухом и развевающимся американским флагом на заднем плане».

Биткойн вырос на 2,7% до $60 160,71 по состоянию на 1:05 ночи в Нью-Йорке.

Bloomberg предполагает, что рынки отреагируют на покушение высокой волатильностью. Они могут повторить движения, аналогичные тем, что произошли после предвыборных дебатов, где Трамп одержал верх. Тогда доллар США укрепился, а доходность казначейских облигаций выросла.

Стоимость биткоина отреагировала на покушение на Трампа

В воскресенье предвыборный штаб Трампа заявил, что с ним «все в порядке» после инцидента. Экс-президент с нетерпением ждет возможности посетить Республиканский национальный съезд, который начнется в понедельник в Милуоки.