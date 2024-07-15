СМИ: поставки российского газа в ЕС увеличиваются, несмотря на санкции

Поставки российского газа в страны Европейского союза (ЕС) увеличиваются, несмотря на введенные сообществом санкции против РФ. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.

По ее информации, в мае 2024 года Евросоюз импортировал примерно на 30% больше природного газа, чем в сентябре 2022 года. По сравнению с периодом до начала специальной военной операции РФ на Украине уровень импорта газа из России по-прежнему низок. Если в мае 2021 года ЕС импортировал оттуда около 15 млрд кубометров, то в мае 2024 года этот показатель составлял лишь 4,8 млрд кубометров. По сравнению с 3,7 млрд в сентябре 2022 года это по-прежнему значительный и, прежде всего, постоянный рост, отмечает издание.

Первые страны ЕС уже ставят под сомнение проекты, с помощью которых Европа действительно хотела бы диверсифицировать свой импорт газа. Один из нескольких запланированных СПГ-терминалов в Греции, как подчеркивает газета, в настоящее время не может быть реализован. Сейчас страна более чем на 60% покрывает потребление газа за счет поставок из России, указывает Handelsblatt. Импорт российского газа в страны ЕС, по информации издания, носит политический характер. Однако сейчас растут сомнения насчет того, сработают ли планы ЕС на самом деле, резюмирует газета.

Анализ данных брюссельского аналитического центра "Брейгель" показывает, что газ из России поступает в Европу по трем основным маршрутам: в виде сжиженного природного газа (СПГ) по морю, по трубопроводу "Турецкий поток" и по трубопроводу через Украину в Словакию. Весной этого года в Европу по всем трем маршрутам поступило больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. В абсолютных цифрах СПГ является важнейшим фактором увеличения импорта из России, заключает газета.