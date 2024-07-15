России предсказали утрату собственных светодиодов и светильников

Если власти России не примут меры, то к 2025 году страна рискует остаться без собственных светодиодов и светильников. Об этом предупредила гендиректор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова. Ее прогноз приводят «Ведомости».

© Lenta.ru

Сообщается, что с 2025 года для того, чтобы светодиод был признан отечественным, корпус и светоизлучающий полупроводниковый кристалл должны быть российского производства. Однако серийный выпуск этих деталей так и не наладили. По словам технического консультанта АПСС Станислава Лермонтова, признаков их коммерческого производства не наблюдается не только в РФ, но и в других странах Евразийского экономического союза.

В свою очередь, GR-директор международной светотехнической корпорации «БЛ групп» Евгений Долин предупредил, что с 1 января 2025 года из реестра Минпромторга, в который входит оборудование, признаваемое российским, будут исключены светодиоды, которые не удовлетворяют установленным требованиям.

Грекова считает, что наладить серийное производство кристаллов или корпусов едва ли удастся, так как это очень большие расходы. Попытки убедить в этом Минпромторг не принесли результата.

«Поэтому мы рискуем к 2025 году потерять и российский светодиод, и российский светильник», — полагает она.



В «БЛ групп» напоминают, что для запуска завода, выпускающего кристаллы, нужно не меньше 25 миллиардов рублей. Кроме того, власти должны защитить местный рынок заградительными пошлинами. Без поддержки государства, как отметила Грекова, производить светодиоды только для местных потребителей очень непросто. Тем более что продукция отечественного изготовления в семь-восемь раз дороже иностранных аналогов.

С ней согласен независимый аналитик Алексей Бойко, который считает, что стоимость импортной продукции почти не оставляет шансов российскому производителю. Таким образом, местные компании едва ли сумеют купить оборудование и развернуть производство кристаллов внутри России до 1 января 2025 года.

В начале апреля 2024 года Ассоциация производителей светодиодов поддержала планы властей России ввести пошлины на импортную электронику. Однако там напомнили, что целый ряд соответствующих компонентов в России не производят, поэтому пошлины на их поставки можно обнулить.