Цены на бензин Аи-95 установили новый рекорд

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые превысила отметку в 71 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов

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В понедельник, 15 июля, биржевая цена Аи-95 выросла на 1,49%, достигнув 71 085 рублей за тонну. В то же время бензин Аи-92 подорожал на 0,15%, до 55 597 рублей за тонну.

Цена мазута выросла на 0,64%, до 30 497 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 1,36%, до 24 703 рубля за тонну.

Между тем стоимость летнего дизеля напротив, снизилась. Падение за день составило 0,21%, до 59 327 рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей подешевело на 4,07%, до 76 850 рублей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство может снова ввести запрет на экспорт бензина в августе.