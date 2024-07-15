Кнайсль рассказала, что нужно для возобновления покупок газа у РФ

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что для возобновления покупок газа у России, странам Европы необходимо будет извиниться и компенсировать убытки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Кнайсль сделала во время презентации своей книги «Реквием по Европе», которая состоялась в Екатеринбурге. По ее словам, для возобновления покупок российского газа Евросоюз должен будет принести извинения и восстановить убытки за конфискацию имущества.

«Считаю, чтобы Россия стала рассматривать эту возможность, они должны извиниться и скомпенсировать все те убытки, которые были нанесены за счет конфискации имущества и разрушенного бизнеса, и тогда уже, может быть, можно будет вернуться к восстановлению поставок», — заявила она.



При этом Кнайсль добавила, что после окончания СВО вопрос продажи газа не будет приоритетным. По ее мнению, сначала необходимо будет разобраться с более насущными вопросами — например, черным рынком оружия на Украине.

«Может быть, всё будет зависеть от того, на каком уровне будет находиться промышленность в то время, когда закончится война. Я хочу сказать, что вопрос покупки газа в России, когда закончится война, вряд ли будет приоритетным, скорее всего, более злободневными станут вопросы, связанные с тем, что делать с рынком вооружения, который сейчас создан на Украине, с тем оружием, которое было контрабандно туда завезено», — добавила она.



Ранее Кнайсль заявила, что одной из главных проблем Европы стала потеря перспектив и роли церкви.