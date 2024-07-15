Банк России начал скрывать данные об объемах торгов валютой

Банк России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом, евро и юанем по отношению к рублю. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Целью данного решения является ограничение санкционного влияния.

«Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра"», — говорится в тексте.



Согласно Обзору рисков финансовых рынков, в июне объем торгов внебиржевого валютного рынка снизился до 13 триллионов рублей против 13,1 триллиона рублей в мае.