МВФ пересмотрел прогноз по ВВП России на 2025 год

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения по сравнению с апрельскими выводами свой прогноз по росту ВВП России на следующий год - на 0,3 процентного пункта, до 1,5%.

Об этом сообщается в представленном в Вашингтоне июльском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

При этом аналогичный показатель на текущий год оставлен в документе без изменений. Согласно оценкам специалистов фонда, рост российской экономики в 2024 году составит 3,2%. В прошлом году, по подсчетам МВФ, рост ВВП России был равен 3,6%.