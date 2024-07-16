МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая

Международный валютный фонд улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий доклад организации.

В апреле МВФ прогнозировал, что рост ВВП Китая в 2024 году составит 4,6%, однако в новом докладе он уже 5%. Также фонд улучшил прогноз на 2025 год — темпы роста экономики КНР окажутся на уровне в 4,5%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем ожидалось ранее.

Отмечается, что это стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из Китая на фоне роста мирового спроса.