Новак рассказал о возможном финансировании проектов на Северном Кавказе из-за рубежа

Компании из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, а также стран СНГ проявляют активный интерес к возможностям инвестиций в проекты на Северном Кавказе. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер России Александр Новак.

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"Мне кажется, что иностранцы сейчас очень активно смотрят на этот регион с точки зрения вложения инвестиций. Сегодня мы видели наших коллег, партнеров из Саудовской Аравии, из Объединенных Арабских Эмиратов, стран СНГ <...>. Уже есть проекты, которые совместно реализуются, и есть потенциальные инвесторы, готовые рассматривать вложение инвестиций в гостиницы, инфраструктуру и так далее. В том числе это и турецкие компании", - рассказал Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.



Новак отметил, что правительство РФ знает о планах и интересах иностранных партнеров, но объявлять о принятых решениях будут сами инвесторы.

"Мы уверены, что сейчас Кавказ интересен и российским, и иностранным инвесторам", - добавил вице-премьер.

Для дальнейшего развития экономики региона важно улучшить имидж Северного Кавказа, и в том числе эти задачи выполняет площадка КИФ. "Нужно открывать людям возможности - гостеприимство, безопасность, комфорт этих регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ. Потому что это на самом деле так, но мало кто знает об этом. Мне кажется, такая медиаактивность тоже очень важна с точки зрения целей, которые ставятся", - заключил Новак.



Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.