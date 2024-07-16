Экономист спрогнозировал рост ключевой ставки

До конца 2024 года Банк России может поднять ключевую ставку до 20%. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» сделал экономист Вячеслав Зайченко.

Ранее аналитики ряда российских банков спрогнозировали, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 26 июля повысит ключевую ставку до 18%. Более того они ожидают, что Банк России даст сигнал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и может до конца 2024 года повысить ее до 20%.

Того же мнения придерживается Зайченко, поскольку рост инфляции зависит от роста экономики страны.

«Мы реально очень хорошо развиваемся с точки зрения внутренней промышленности. Понятно, что и дальше инфляция будет расти, а они на все это посмотрят и будут ставку увеличивать», — добавил он.



Экономист считает, что повышение ставки имеет два положительных момента, которые заключаются в поддержке крупных инвесторов на рынке и «нагреве экономики, что не даст ей активно развиваться».

При этом он назвал аналитику ЦБ РФ «неактуальной», потому что поднимать ставку нужно было еще зимой. Зайченко уверен, что это позволило бы «сейчас ее уже снижать до 16%, а потом и до 14%».