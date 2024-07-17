Энергосистема России работает «на предельных возможностях»

Энергопотребление объединенной энергосистемы Юга РФ вчера впервые в истории превысило зимние максимумы.

Об этом заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".

"Вчера произошла ситуация, когда в энергосистеме Юга впервые за все ее существование летний максимум потребления превысил традиционный зимний максимум", - сказал он.



Грабчак отметил, что энергосистема находится на предельных возможностях, поэтому в настоящее время минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним пиковым нагрузкам.

"Системный оператор" сообщил, что абсолютный исторический рекорд потребления мощности в ОЭС Юга составил 20 954 МВт. Это на 4 МВт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года. Достижение рекордных показателей потребления летом в этой энергосистеме обусловлено наплывом туристов в связи с отпускным сезоном и повсеместным использованием энергоемких приборов - кондиционеров, холодильного оборудования, пояснили в СО ЕЭС.