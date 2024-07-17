Власти Германии в среду, 17 июля, должны одобрить бюджет на 2025 год. На военную помощь Киеву будет выделено 4 миллиарда евро, пишет Рейтер.

Авторы агентства отметили, что бюджет «менее щедрый». Сокращение военной поддержки Украины будет двукратным. В 2024 году ФРГ выделила примерно 8 миллиардов евро.

Одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, министр финансов Кристиан Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила «долгового тормоза». А СДПГ и «Зеленые» не хотят урезать расходы.

Ранее глава второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук говорил, что глава киевского режима Владимир Зеленский получил от США карт-бланш на нанесение ударов по территории России.