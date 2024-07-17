Германия резко сократит бюджетные расходы на помощь Украине

Федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает расходы на военную поддержку Украины в €4 млрд, это в два раза меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом документа.

По его данным, в бюджете на 2024 год расходы на военную поддержку Киева были зафиксированы на уровне €8 млрд. Агентство не поясняет причины такого снижения поддержки.

Ожидается, что кабмин ФРГ в среду одобрит проект бюджета, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.

Помимо бюджета, будет одобрен финансовый план до 2028 года. Источники в министерстве финансов сообщили агентству, что в нем зафиксирован дефицит средств на оборонные расходы. Германия в 2022 году создала специальный фонд в €100 млрд для укомплектования Бундесвера новым вооружением. Этот фонд будет израсходован к 2028 году, в 2026-2027 годах дефицит финансирования в обороне составит €13 млрд, а в 2028 году он вырастет до €39 млрд.

Проект бюджета ранее уже критиковали в военной сфере Германии. 9 июля журнал Der Spiegel сообщил, что министр обороны Германии Борис Писториус требует дополнительные денежные средства для оказания дальнейшей военной помощи Украине, уже в 2024 году министр видит потребность выделить на эти цели еще €4 млрд.