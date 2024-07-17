Путин оценил итоги тестирования цифрового рубля

В России необходимо начать широкое внедрение цифрового рубля в различных сферах. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. Планируется, что он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Сейчас система работает в тестовом режиме. Пилотный проект был запущен в августе 2023 года, в нем принимают участие клиенты банков тестовой группы.

Президент России назвал использование цифровых валют «динамичным, перспективным направлением современной экономики», которое становится все более востребованным. Он также обратил внимание на то, что пилотный проект цифрового рубля уже показал свою работоспособность и функциональность.

«В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на первое июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг», - заявил Владимир Путин, открывая совещание по вопросам экономики.



Глава государства призвал «сделать следующий шаг» и перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов.

«Важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами», - подчеркнул президент.



Напомним, что ранее Госдума одобрила закон, создающий базу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.