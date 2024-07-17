Bloomberg рассказал об используемых Россией танкерах-близнецах

Российские игры с поставками нефти покупателям становятся все более изощренными, в последний раз для сокрытия груза РФ использовала два танкера, которые являются почти близнецами. О новом способе обхода западных санкций стало известно Bloomberg.

В начале июля около миллиона баррелей российского сорта нефти Urals получил супертанкер Oxis (ранее был задействован в поставках иранской нефти). К такому выводу пришла компания TankerTrackers.com Inc, специализирующаяся на выявлении тайных грузоперевозок.

Однако понять, с какого судна было перекачано сырье, не удалось, поскольку на роль танкера-донора есть сразу два кандидата — «Братск» и «Белгород». Они имеют одинаковые размеры, управляются одной компанией и неотличимы сверху.

Оба танкера получили партию нефти в порту Новороссийска, их отследили при проходе через пролив Босфор в Турции, а потом заметили в Индийском океане. Далее они отключили системы слежения. Между тем Orix дал ложный сигнал о своем местоположении в Ормузском проливе, но в действительности он находился в центре Оманского залива.

В результате во вторник, 16 июля, «Белгород» появился в автоматических системах слежения, а их данные показывали движение в сторону Красного моря. Где находится «Братск», по-прежнему неизвестно.

В материале отмечается, что если операция с доставкой нефти «Братском» и «Белгородом» будет признана успешной, а нефть дойдет покупателям в Китае или Индии, то Россия может попробовать задействовать и другие суда, попавшие под санкции более полугода назад и с тех пор простаивающие. Впрочем, добавляют авторы, сам факт таких манипуляций говорит о неготовности покупателей идти на риск открытой покупки российской нефти и увеличивает издержки для поставщиков.

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Великобритания и несколько стран Евросоюза планируют усилить надзор за танкерами с нефтью из России, что может привести к новым санкциям. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и проект документа.

По его информации, соответствующий план действий будет обсуждаться на полях саммита Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне. Какие именно страны, кроме Соединенного Королевства, примут участие в этом обсуждении - агентство не уточняет.

В проекте документа указано, что его составители хотели бы делиться информацией о танкерах с российской нефтью, чтобы "координировать ответные меры на риски, которые представляют суда и посредники, а также взаимодействовать с частным сектором и другими лицами для устранения угроз". В нем также отмечается, что чиновники и эксперты из ряда стран учредят новый формат работы, чтобы срочно "принять конкретные меры".

"Многие суда "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты и предписания в области безопасности и охраны окружающей среды", - утверждается в документе, отрывки из которого приводит Bloomberg.



Его составители призывают владельцев судов, операторов и страховые компании "выполнять свои обязательства и помогать предотвращать, выявлять и отчитываться о деятельности "теневого флота". Как уточнил один из собеседников агентства, результатом принятия дополнительных мер по надзору за танкерами РФ могут стать новые санкции в их отношении.

24 июня Евросоюз ввел санкции против 27 судов, которые в том числе якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на потолок цен Группы семи. Также в этот список включены торговые суда, которые, по мнению ЕС "перевозят военное оборудование для России" и "поддерживают развитие энергетического сектора России - путем перевозки компонентов СПГ или перевалки СПГ".

Этим судам запрещен доступ в порты ЕС и европейскому бизнесу запрещено их страховать или предоставлять им другие виды услуг. Эти ограничения фактически являются новым санкционным механизмом ЕС против морских перевозчиков, работающих в России или с Россией.

Из 53 танкеров, попавших под санкции, только три смогли продолжить свою работу по перевозке российской нефти, а остальные вынуждены простаивать. Такой вывод делает Bloomberg. Однако ситуация не такая однозначная, как кажется на первый взгляд. Есть ряд нестыковок, которые ставят под сомнение простаивание теневого флота.

Только три из 53 танкеров, которые перевозили российскую нефть и попали под санкции США, смогли продолжить свою работу. Остальные 50 танкеров простаивают в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале. Такое исследование и вывод делается в публикации Bloomberg.

Тем не менее стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанных с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для работы танкеров, но не увеличивают расходы России, переживает западное издание.

«На самом деле, непонятно, сколько танкеров в действительности простаивают, а сколько продолжают работать. Мы вывозим в целом столько нефти, сколько нам надо, и не испытываем никаких проблем. В последнее время немного сократился экспорт, но на это есть две причины. Во-первых, все НПЗ вернулись в работу после ремонта, поэтому мы стали больше перерабатывать нефти, которая раньше шла на экспорт. Во-вторых, мы немного снизили добычу нефти, так как Россия компенсирует нарушение квот в рамках сделки ОПЕК+ в начале года. Эти факторы в сумме дают небольшое снижение экспорта сырой нефти из России, но кардинального падения нет», – объясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.



Добыча нефти в России в июне снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 114 тыс. баррелей в сутки и составила 9,139 млн баррелей в сутки. Такая оценка приводится в июльском докладе ОПЕК.

Кроме того, надо понимать, что всего танкеров теневого флота, которые перевозят российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, насчитывается порядка 1000–1200, и даже если 50 танкеров простаивают – это очень небольшой процент.

Наконец, в достоверности исследования и выводов в публикации Bloomberg можно усомниться. Далеко не факт, что все эти 50 танкеров на самом деле стоят на месте. «Раньше были публикации, что перевозчики российской нефти не только отключают транспондеры и не показывают, где они находятся, но и могут использовать специальную программу, которая показывает, что танкер долго стоит на одном месте, хотя на самом деле он перемещается по мировым водам.

Нельзя исключать, что танкеры, которые попали под санкции и которым уже нечего терять, просто используют специальную систему, которая показывает, что суда стоят на месте, хотя они возят российскую нефть.

И если они не заходят в порты, а перегружают нефть в открытом море, то отследить их передвижения очень сложно», – рассуждает Игорь Юшков.

По его словам, исследование, которое провел Bloomberg, кабинетное, а не полевое: никто в реальности не ходил за танкерами и не следил за ними в открытом море. Скорее всего, из санкционных списков были взяты названия танкеров, попавших в черный список Запада, которые были пробиты через коммерческую систему глобального позиционирования танкеров. Эта программа показывает, где танкер находится, и историю его передвижения. Однако если владельцы танкеров использовали специальные программы для обхода санкций, то в системе позиционирования отображаются недостоверные сведения.

«Точно сказать, как обстоят дела, можно, только если реально физически ходить и смотреть, а стоит ли танкер в этой точке, как показано в программе позиционирования, или нет, и Bloomberg, естественно, этого не делал», – делает вывод эксперт ФНЭБ.



Еще одна нестыковка состоит в том, что если у России стало меньше танкеров для перевозки нефти, то почему стоимость фрахта и в целом скидка на российскую нефть снижаются? При дефиците танкеров логичен обратный эффект – удорожание фрахта и рост скидки на российскую нефть. А снижение стоимости фрахта как раз говорит в пользу того, что подсанкционные танкеры продолжают перевозить российскую нефть и никакого дефицита судов нет.

«Эта публикация появилась не случайно, а вслед за информацией о продолжающемся снижении стоимости фрахта танкеров для перевозки российской нефти, что автоматически ведет к снижению дисконта Urals к Brent. Несколько месяцев скидка держалась на уровне 14 долларов за баррель, а в июне снизилась до 12,7 доллара за баррель. Думаю, что эта публикация направлена на то, чтобы снова напугать владельцев судов и заставить их поднять стоимость фрахта, мол, смотрите, когда танкер попадает под санкции, он потом не может работать, простаивает, а это убытки, поэтому за риски надо платить больше», – полагает собеседник.



Максимальная скидка на нефть Urals к Brent была зафиксирована в апреле 2022 года, когда США ввели эмбарго на российскую нефть. Тогда дисконт составлял целых 33,6 доллара за баррель, отмечает эксперт. Второй пик случился в декабре 2023 и январе 2024 года, когда случилась вторая волна санкций, когда Европа ввела нефтяное эмбарго и одновременно был введен потолок цены на нефть. Тогда скидка снова подросла до почти 35 долларов за баррель. В промежутках между первой и второй волной и после скидка на российскую нефть уменьшалась.

Минимальной отметки дисконт достиг в октябре 2023 года – скидка Urals к Brent составила всего 8,9 доллара за баррель. В этом году скидка тоже уменьшается: еще в мае она была 14,4 доллара за каждый баррель, а в июне – уже 12,7 доллара за баррель, указывает Юшков.

Учитывая в целом комфортный уровень цен на мировом рынке, снижение скидки и отсутствие проблем с вывозом российской нефти на экспорт, доходы России от экспорта нефти продолжают расти. За первые полгода нефтегазовые доходы бюджета выросли на 68,5% – до 5,698 трлн рублей.

При этом ни США, ни ЕС не вводят санкции против всего теневого флота, а только точечные против небольшого числа танкеров. И это тоже делается специально.

«Санкции против всех российских танкеров могут привести к росту цен на нефть всех сортов. В таком случае издержки понесут основные потребители – США и КНР, что приведет к росту цен на их товары и услуги. Поэтому такой маневр не очень выгоден Штатам», – отмечает Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

