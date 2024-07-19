Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки

На ближайшем заседании 26 июля совет директоров с большой долей вероятности поднимет ключевую ставку на 2 процентных пункта (п.п.) — с нынешних 16 до 18 процентов годовых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

В опросе приняли участие в общей сложности 22 эксперта. Более половины из них (13) спрогнозировали реализацию вышеперечисленного сценария. При этом трое аналитиков допустили еще более стремительный рост ставки, до 19-20 процентов. В свою очередь, треть респондентов считают, что руководство регулятора поднимет показатель до 17-18 процентов. Еще два аналитика ожидают роста ставки на 1 п.п., до 17 процентов.

В качестве одной из основных причин вероятного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ по итогам ближайшего заседания глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала значительное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза ЦБ. Так, в регуляторе ожидали рост потребительских цен к концу 2024 года на уровне 4,3-4,8 процента, тогда как уже к 8 июля инфляция в стране составила 4,68 процента. На ситуацию также оказывает влияние рост зарплат, устойчивый внутренний спрос и снижение импорта из-за проблем с расчетами на фоне санкций, резюмировали опрошенные эксперты.

Существенное поднятие ключевой ставки ЦБ по итогам июльского заседания ранее спрогнозировала и старший аналитик управляющей компании «Первая» Наталья Ващелюк. Согласно ее ожиданиям, совет директоров регулятора поднимет ставку до 18 процентов. По мнению эксперта, этого должно хватить, так как во второй половине 2024 года, вероятно начнут действовать дезинфляционные факторы.