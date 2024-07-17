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Депутат Аксаков рассказал, когда будет масштабирован эксперимент с цифровым рублем

Круг участников эксперимента, стартовавшего в 2023 году, вскоре может быть расширен: уже 20 кредитных организаций поддали заявку на приобщение к процессу. При этом ЦБ планирует увеличить число физлиц, имеющих возможность расплачиваться цифровым рублем, до 9 тысяч человек, а количество организаций, которые будут принимать третью форму российских денег в оплату товаров и услуг, до 1400. По мере накопления опыта, в 2025 году, еще большее количество граждан, юридических лиц и банков будет вовлекаться в этот процесс, после чего цифровой рубль станет обычным явлением в повседневной экономической действительности. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков 17 июля.

Депутат Аксаков рассказал, когда будет масштабирован эксперимент с цифровым рублем
© Парламентская газета

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 17 июля упомянул об успехах эксперимента с внедрением цифрового рубля, который запустили в августе прошлого года: из физлиц в нем участвуют 600 человек, 12 банков и 22 торгово-сервисные организации.

«Суть эксперимента заключается в том, чтобы проверить, как проводятся транзакции, насколько четко все фиксируется. И эксперимент показал, что все идет без сбоев, технологично и можно расширять число участников», — пояснил Анатолий Аксаков.

По его словам, уже 20 банков поддали заявку на то, чтобы участвовать в эксперименте.

«Мы знаем, что ЦБ хочет подключить к эксперименту 9 тысяч человек, то есть в 15 раз увеличивается количество физических лиц, участвующих в нем. Те организации, которые будут принимать цифровые рубли в оплату товаров и услуг, также значительно увеличиваются числом. Их количество достигнет 1400», — добавил депутат.

По мере накопления опыта, в 2025 году, еще большее количество и граждан, и юридических лиц, и банков будет вовлекаться в этот процесс, уточнил Аксаков.

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