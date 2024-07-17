Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 июля замедлилась до 9,21% с 9,25% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 9 по 15 июля 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%", - сказано в обзоре.



"В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,05% при замедлении роста цен как на плодоовощную продукцию, так и на другие продукты питания. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12%: возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, снизились темпы роста цен на автомобили, бензин и дизель. В секторе услуг инфляция замедлилась до 0,22% на фоне снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы (0,92%). Годовая инфляция с 9 по 15 июля составила 9,21%", - отмечается в обзоре.