В России зафиксировано изменение цен на овощи

С 9 по 15 июля 2024 года в России стоимость столовой свеклы снизилась на 4%, а моркови — на 1,8%, сообщили в Росстате. При этом белокочанная капуста подорожала на 2,9%, помидоры — на 1,6%.

В среднем за неделю цены на плодоовощную продукцию практически не изменились, отметили в ведомстве. Подорожали яблоки (0,7%), подешевели — огурцы (1,5%), репчатый лук (1,1%), бананы (0,8%) и картофель (0,3%).

Помимо этого снизились цены на куриные яйца (0,7%), черный чай (0,4%), гречневую крупу и сухие молочные смеси для детского питания (0,3%), баранину (0,2%), свинину, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметану, творог и фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,1%).

Подорожали маргарин, молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры (0,2%), говядина, мясные консервы для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной, кроме столовой в организации, (0,1%).

Цены на картофель, морковь, лук, свеклу и капусту будут снижаться вплоть на начала октября, сообщил генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов. По его словам, в июне на эти овощи цены всегда на пике, потому что межсезонье. Но по мере сбора нового урожая они пойдут вниз. К октябрю цены могут снизиться примерно вдвое, отметил эксперт. Практически все овощи, представленные на прилавках российских магазинов, в ближайшие месяцы будут только дешеветь.